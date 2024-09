Aufschläge in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start fester

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,65 Prozent höher bei 8 332,48 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,561 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 278,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 278,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 278,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 345,45 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 8 311,41 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 17.06.2024, bei 8 142,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, stand der FTSE 100 bei 7 711,38 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 7,91 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Kingfisher (+ 6,54 Prozent auf 3,09 GBP), D S Smith (+ 2,86 Prozent auf 4,81 GBP), Phoenix Group (+ 1,83 Prozent auf 5,56 GBP), Diageo (+ 1,50 Prozent auf 25,03 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,43 Prozent auf 1,57 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen RS Group (-0,31 Prozent auf 7,93 GBP), Compass Group (-0,28 Prozent auf 24,53 GBP), BAT (-0,20 Prozent auf 29,64 GBP), Frasers Group (-0,18 Prozent auf 8,52 GBP) und Rio Tinto (+ 0,06 Prozent auf 47,77 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 6 527 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 219,436 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,84 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at