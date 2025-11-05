DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Vor Quartalsbilanz
|
05.11.2025 18:25:00
Ausblick: DHL Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
DHL Group (ex Deutsche Post) äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,640 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 20,06 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,59 Milliarden EUR umgesetzt.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,98 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,86 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 83,57 Milliarden EUR, gegenüber 84,19 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
