Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Siemens Energy präsentiert in der am 07.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Siemens Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,600 EUR je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,06 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Siemens Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,63 Milliarden EUR aus.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,331 EUR je Aktie, gegenüber -5,470 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 33,21 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 31,12 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at