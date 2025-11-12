Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kennzahlen im Fokus 12.11.2025 23:18:00

Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Siemens wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

Siemens wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,52 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,13 Prozent erhöht. Damals waren 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,01 Prozent auf 21,44 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens noch 20,81 Milliarden EUR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,54 EUR je Aktie, gegenüber 10,53 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 78,98 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 75,93 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens: Zusammenarbeit mit Capgemini zur Entwicklung von KI-nativen Fertigungslösungen

Bildquelle: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AGmehr Analysen

21:00 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12:18 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.11.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 252,30 1,71% Siemens AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen