WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

Expertenmeinung 23.01.2026 16:23:38

AUTO1-Aktie profitiert von UBS-Upgrade

AUTO1-Aktie profitiert von UBS-Upgrade

Die Aktien von AUTO1 haben ihre jüngste Erholung am Freitag dank eines positiven Analystenkommentars fortgesetzt.

Die Papiere von AUTO1 stiegen via XETRA zuletzt unter den größten Gewinnern im MDAX der mittelgroßen Werte um 2,03 Prozent auf 30,12 Euro. Das Kursplus im neuen Jahr liegt damit wieder bei gut zwölf Prozent.

Der Online-Autohändler dürfte im Schlussquartal 2025 die Erwartungen übertroffen haben, schrieb UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb in seinem Ausblick auf die Ende Februar anstehenden Quartalszahlen. Bei Autohero sehe es gut aus. Er erhöhte sein Kursziel leicht auf 36,60 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial von rund einem Fünftel bedeuten würde.

/niw/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

23.01.26 AUTO1 Buy UBS AG
19.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
09.01.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
