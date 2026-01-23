AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Expertenmeinung
|
23.01.2026 16:23:38
AUTO1-Aktie profitiert von UBS-Upgrade
Die Papiere von AUTO1 stiegen via XETRA zuletzt unter den größten Gewinnern im MDAX der mittelgroßen Werte um 2,03 Prozent auf 30,12 Euro. Das Kursplus im neuen Jahr liegt damit wieder bei gut zwölf Prozent.
Der Online-Autohändler dürfte im Schlussquartal 2025 die Erwartungen übertroffen haben, schrieb UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb in seinem Ausblick auf die Ende Februar anstehenden Quartalszahlen. Bei Autohero sehe es gut aus. Er erhöhte sein Kursziel leicht auf 36,60 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial von rund einem Fünftel bedeuten würde.
/niw/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|23.01.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|19.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|19.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|19.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|29,70
|1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.