thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
11.12.2025 15:46:26
Bangen um 1200 Jobs: Thyssenkrupp stoppt Produktion von Spezialstahl
Zwei Thyssenkrupp-Werke gehen bereits in die Weihnachtspause. Und zumindest am französischen Standort Isbergues wird anschließend noch über Monate die Produktion gedrosselt. Zu groß ist die asiatische KonkurrenzWeiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt (finanzen.at)
|
11.12.25
|Thyssenkrupp legt Produktion von Elektrostahl bis Jahresende still - Importdruck (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|9,08
|2,02%
|ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|8,70
|1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.