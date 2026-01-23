BASF Aktie

23.01.2026 12:52:48

BASF-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

Bernstein Research hat die BASF-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe zwar unter den Erwartungen gelegen, die Barmittelgenerierung des Chemiekonzerns sei aber stark gewesen, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das unterstütze die Ausschüttungen an die Aktionäre, bis sich die Branche erhole.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die BASF-Aktie wies um 12:35 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 45,55 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 16,36 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 788 516 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 2,5 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q4 2025 wird am 27.02.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

