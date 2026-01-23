BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Aktie im Blick
|
23.01.2026 12:52:48
BASF-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe zwar unter den Erwartungen gelegen, die Barmittelgenerierung des Chemiekonzerns sei aber stark gewesen, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das unterstütze die Ausschüttungen an die Aktionäre, bis sich die Branche erhole.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die BASF-Aktie wies um 12:35 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 45,55 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 16,36 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 788 516 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 2,5 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q4 2025 wird am 27.02.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
12:52
|BASF-Analyse: Buy-Bewertung von Warburg Research für Aktie (finanzen.at)
|
12:49
|Analyse: DZ BANK senkt BASF-Aktie auf Halten (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:19
|BASF-Aktie sinkt: Gewinnrückgang fällt größer als erwartet aus (dpa-AFX)
|
12:15
|AKTIE IM FOKUS: BASF nach Gewinnrückgang unter Druck (dpa-AFX)
|
10:13
|BASF-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Hold (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|12:04
|BASF Buy
|Warburg Research
|12:00
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|BASF Halten
|DZ BANK
|09:24
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|12:04
|BASF Buy
|Warburg Research
|12:00
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|BASF Halten
|DZ BANK
|09:24
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|12:04
|BASF Buy
|Warburg Research
|12:00
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06:38
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|BASF Halten
|DZ BANK
|09:24
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|06:34
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|45,41
|-0,29%