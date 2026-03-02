BASF Aktie

47,36EUR -1,10EUR -2,27%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

02.03.2026 12:42:54

BASF Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BASF von 50 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Strategische Maßnahmen überwiegen den operativen Gegenwind", schrieb Peter Spengler am Montag. Ein zentraler Punkt sei die Vorbereitung des Agrarchemie-Geschäfts auf einen Börsengang bis Ende 2027. Gleichzeitig werde die Position im chinesischen Wachstumsmarkt durch den neuen Verbundstandort zementiert. Zudem stärke die anstehende zweite Kompensationszahlung des Bundes für Russland-Einteignungen die Berechenbarkeit des Cashflow./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Kaufen
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
47,71 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
47,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

