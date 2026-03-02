BASF Aktie
|47,36EUR
|-1,10EUR
|-2,27%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BASF von 50 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Strategische Maßnahmen überwiegen den operativen Gegenwind", schrieb Peter Spengler am Montag. Ein zentraler Punkt sei die Vorbereitung des Agrarchemie-Geschäfts auf einen Börsengang bis Ende 2027. Gleichzeitig werde die Position im chinesischen Wachstumsmarkt durch den neuen Verbundstandort zementiert. Zudem stärke die anstehende zweite Kompensationszahlung des Bundes für Russland-Einteignungen die Berechenbarkeit des Cashflow./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Kaufen
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
47,71 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
47,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Analysen zu BASF
|12:42
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|47,29
|-2,41%
