Beiersdorf-Analyse: Overweight-Bewertung für Beiersdorf-Aktie von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Das unerwartet starke Wachstum in Westeuropa und die organische Umsatzentwicklung von Nivea machten die Zahlen zu einem qualitativ hochwertigen Ergebnis für den Konsumgüterkonzern, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:27 Uhr 1,9 Prozent auf 134,95 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 14,12 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 251 504 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 0,6 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Beiersdorf wird am 07.08.2024 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 06:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.