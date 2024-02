Beiersdorf-Analyse: UBS AG stuft Beiersdorf-Aktie mit Sell ein

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Die angekündigten Aktienrückkäufe des Konsumgüterherstellers seien eine positive Überraschung, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine höhere Dividende sei am Markt hingegen bereits erwartet worden. Alles in allem seien die Maßnahmen ein erster, kleiner Schritt in die richtige Richtung.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel am 05.02.2024 um 23:20 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 149,75 USD. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 26,04 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 311 Beiersdorf-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte die Aktie um 1,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 17:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.