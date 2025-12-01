Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

AXA Aktie

AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 18:12:39

Beiträge für Private Krankenversicherung steigen kräftig

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Privatversicherten muss sich zum Jahreswechsel auf deutlich höhere Kosten für die Krankenversicherung einstellen. Die privaten Krankenversicherer hätten zuletzt ihre Tarife überprüft, sagte ein Sprecher des Verbands der Privaten Krankenversicherung der "Frankfurter Rundschau" von Ippen.Media. "Dabei hat sich gezeigt, dass - nach aktuellem Wissensstand - für rund 60 Prozent der Privatversicherten die Beiträge zum 1. Januar 2026 steigen müssen", heißt es. "Die durchschnittliche Anpassung liegt für sie bei etwa 13 Prozent."

Grund für die Erhöhung sei ein "dauerhaft starker Anstieg der medizinischen Leistungsausgaben", teilte der Verband mit. Zuletzt hatten bereits mehrere private Krankenversicherungen Beitragserhöhungen angekündigt.

Auch die gesetzlichen Krankenkassen warnen vor Beitragserhöhungen zum Jahresende gewarnt. Die Bundesregierung wollte die Kosten mit einem Sparpaket stabil halten, doch der Bundesrat hat das Gesetz vorerst gestoppt. Dort stößt es auf massive Kritik. Die Zeit für eine Einigung drängt, da die Kassen bald über die Zusatzbeiträge für ihre Versicherten für 2026 entscheiden./als/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AXA S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu AXA S.A.mehr Analysen

25.11.25 AXA Overweight Barclays Capital
18.11.25 AXA Overweight Barclays Capital
11.11.25 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.25 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AXA S.A. 38,89 -0,59% AXA S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:02 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
17:08 Die Top 20 der größten europäischen Banken
16:24 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen