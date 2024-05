Bernstein Research beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die vom US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump für einen Wahlsieg angekündigte, mögliche Verfügung für eine Einschränkung der Entwicklung der Offshore-Windenergie vor der US-Ostküste hätte wenig Einfluss auf Projekte, für die die endgültigen Investitionsentscheidungen bereits gefallen seien, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Siemens Energy, deren Tochter Gamesa der größte Player in den USA in diesem Bereich sei, sieht er aber potenziell negative Implikationen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 14:20 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 24,35 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 50,72 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 808 751 Siemens Energy-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Siemens Energy-Aktie um 102,9 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2024 wird Siemens Energy voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 23:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.