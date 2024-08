Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester

Der STOXX 50 zeigt am Nachmittag eine positive Tendenz.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,61 Prozent auf 4 457,29 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,242 Prozent stärker bei 4 440,83 Punkten, nach 4 430,09 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 459,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 426,87 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 4 491,43 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.04.2024, den Stand von 4 395,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4 038,12 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,93 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 1,93 Prozent auf 132,76 EUR), Reckitt Benckiser (+ 1,54 Prozent auf 41,56 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,42 Prozent auf 457,70 EUR), Richemont (+ 1,31 Prozent auf 135,15 CHF) und Allianz (+ 1,20 Prozent auf 261,90 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Diageo (-5,57 Prozent auf 24,06 GBP), Glencore (-2,84 Prozent auf 4,15 GBP), AstraZeneca (-1,15 Prozent auf 122,22 GBP), Enel (-0,79 Prozent auf 6,62 EUR) und Rio Tinto (-0,79 Prozent auf 49,50 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 102 684 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 516,717 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 9,69 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

