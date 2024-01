Börse Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell

Der MDAX fällt am dritten Tag der Woche.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:43 Uhr um 2,23 Prozent leichter bei 25 124,56 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 246,633 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,860 Prozent auf 25 477,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25 698,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 482,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 075,79 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 4,40 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 27 133,80 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 24 976,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, lag der MDAX-Kurs bei 28 635,94 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,39 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 2,89 Prozent auf 28,52 EUR), HelloFresh (+ 1,09 Prozent auf 12,48 EUR), Vitesco Technologies (+ 0,98 Prozent auf 82,10 EUR), Talanx (+ 0,38 Prozent auf 65,20 EUR) und Scout24 (+ 0,13 Prozent auf 63,44 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil ENCAVIS (-7,15 Prozent auf 12,79 EUR), SMA Solar (-7,11 Prozent auf 46,02 EUR), Nordex (-6,88 Prozent auf 9,09 EUR), WACKER CHEMIE (-5,95 Prozent auf 90,66 EUR) und TAG Immobilien (-5,45 Prozent auf 11,88 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 610 130 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 16,914 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Lufthansa-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

