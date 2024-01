Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende leichter

Kaum verändert zeigte sich der DAX am Freitagabend.

Letztendlich ging der DAX nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 16 555,13 Punkten aus dem Handel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,650 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,357 Prozent höher bei 16 626,53 Punkten, nach 16 567,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 647,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 513,46 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 744,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, wurde der DAX mit 15 045,23 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, stand der DAX noch bei 14 920,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 1,28 Prozent. Bei 16 963,47 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell RWE (+ 1,54 Prozent auf 37,49 EUR), EON SE (+ 1,22 Prozent auf 12,48 EUR), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 148,88 EUR), Siemens Energy (+ 0,94 Prozent auf 11,83 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,83 Prozent auf 23,08 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Porsche Automobil vz (-1,79 Prozent auf 43,44 EUR), Commerzbank (-1,73 Prozent auf 11,07 EUR), Siemens Healthineers (-1,55 Prozent auf 51,98 EUR), BASF (-1,40 Prozent auf 43,05 EUR) und Continental (-1,39 Prozent auf 70,88 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 7 622 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 169,396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,69 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

