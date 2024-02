Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen LUS-DAX steigen

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,33 Prozent fester bei 16 998,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 17 026,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 886,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 763,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, wies der LUS-DAX 15 217,00 Punkte auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, bei 15 450,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 1,52 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 17 060,00 Punkten. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 3,75 Prozent auf 33,08 EUR), Continental (+ 3,20 Prozent auf 76,20 EUR), Siemens (+ 2,68 Prozent auf 172,66 EUR), BMW (+ 2,18 Prozent auf 101,30 EUR) und Zalando (+ 1,90 Prozent auf 19,08 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-3,79 Prozent auf 13,83 EUR), Bayer (-2,42 Prozent auf 28,01 EUR), adidas (-2,22 Prozent auf 171,52 EUR), Heidelberg Materials (-1,55 Prozent auf 85,38 EUR) und Commerzbank (-1,11 Prozent auf 10,27 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 6 517 644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 194,638 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,83 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at