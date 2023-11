Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach

Das macht der LUS-DAX am Montag.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,30 Prozent auf 15 889,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 930,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 855,50 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 20.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 14 776,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 15 581,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, einen Stand von 14 443,50 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 13,04 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Merck (+ 2,77 Prozent auf 161,30 EUR), Zalando (+ 2,34 Prozent auf 23,60 EUR), SAP SE (+ 1,82 Prozent auf 139,72 EUR), Sartorius vz (+ 1,72 Prozent auf 278,50 EUR) und Siemens Energy (+ 1,54 Prozent auf 11,86 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Bayer (-19,13 Prozent auf 33,52 EUR), Henkel vz (-1,32 Prozent auf 70,34 EUR), RWE (-0,65 Prozent auf 38,09 EUR), Beiersdorf (-0,40 Prozent auf 124,15 EUR) und Siemens (-0,36 Prozent auf 147,92 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 28 833 315 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 160,506 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 8,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

