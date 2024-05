Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,04 Prozent auf 18 714,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 742,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 705,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, mit 17 857,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 14.02.2024, einen Stand von 16 997,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, einen Stand von 15 901,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,77 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 849,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 1,95 Prozent auf 14,15 EUR), Bayer (+ 1,84 Prozent auf 29,92 EUR), BMW (+ 1,12 Prozent auf 104,10 EUR), RWE (+ 1,02 Prozent auf 34,81 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,01 Prozent auf 119,95 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Brenntag SE (-6,94 Prozent auf 72,44 EUR), Hannover Rück (-2,55 Prozent auf 229,30 EUR), Symrise (-0,83 Prozent auf 101,40 EUR), BASF (-0,67 Prozent auf 48,71 EUR) und Allianz (-0,64 Prozent auf 264,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 565 587 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205,502 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 7,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

