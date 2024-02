Börse Frankfurt: MDAX legt zum Start des Mittwochshandels zu

Das macht der MDAX am Morgen.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent fester bei 25 777,36 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 249,282 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,063 Prozent auf 25 742,04 Punkte an der Kurstafel, nach 25 758,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 825,27 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 738,61 Zählern.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25 432,05 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wies der MDAX einen Wert von 25 948,02 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 21.02.2023, bei 28 710,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,95 Prozent nach unten. Bei 27 272,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Lufthansa (+ 1,51 Prozent auf 7,45 EUR), Delivery Hero (+ 1,37 Prozent auf 22,64 EUR), K+S (+ 1,16 Prozent auf 12,62 EUR), HELLA GmbH (+ 1,11 Prozent auf 81,90 EUR) und HelloFresh (+ 1,08 Prozent auf 12,20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SMA Solar (-6,17 Prozent auf 48,84 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,49 Prozent auf 36,76 EUR), AIXTRON SE (-1,36 Prozent auf 33,46 EUR), EVOTEC SE (-0,66 Prozent auf 13,61 EUR) und Aroundtown SA (-0,65 Prozent auf 1,76 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 401 454 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,824 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,98 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

