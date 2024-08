Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Das macht der TecDAX am vierten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,82 Prozent auf 3 209,65 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 508,488 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,643 Prozent auf 3 215,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 236,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 215,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 203,78 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2024, stand der TecDAX noch bei 3 379,67 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, bei 3 350,46 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 08.08.2023, einen Stand von 3 121,59 Punkten auf.

Der Index sank auf Jahressicht 2024 bereits um 3,46 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 125,18 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 0,98 Prozent auf 24,66 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,92 Prozent auf 24,14 EUR), CANCOM SE (+ 0,00 Prozent auf 30,06 EUR), TeamViewer (-0,04 Prozent auf 12,67 EUR) und PNE (-0,14 Prozent auf 14,38 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SÜSS MicroTec SE (-3,25 Prozent auf 53,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,19 Prozent auf 60,30 EUR), EVOTEC SE (-2,11 Prozent auf 5,33 EUR), AIXTRON SE (-1,76 Prozent auf 19,01 EUR) und Siltronic (-1,63 Prozent auf 72,35 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 466 738 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 216,269 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite.

