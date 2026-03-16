International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
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16.03.2026 18:12:18
British Airways cancels Dubai flights until summer
Airline axes services to UAE and other destinations hours after drone attack on Dubai’s main airportWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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