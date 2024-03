Continental-Aktie knapp im Plus: ContiTech plant Kündigungen

Das hat das Unternehmen am Freitag bekannt gegeben. Es sei geplant, 642 Stellen an Standorten in Niedersachsen, Hessen und Thüringen ohne betriebsbedingte Kündigungen abzubauen. Hintergrund ist demnach die Neuaufstellung des Schlauchgeschäftes.

Das Unternehmen habe sich mit den Arbeitnehmervertretungen auf einen Interessenausgleich und einen Sozialplan geeinigt, hieß es. Die Stellen sollen unter anderem durch Altersteilzeitregelungen, Vorruhestandsmodelle oder Weitervermittlung im Konzernverbund abgebaut werden. Erstmals gebe es auch einen Härtefallfonds.

Betroffen sind demnach die Standorte Northeim und Hann. Münden in Südniedersachsen, Korbach und Oedelsheim in Nordhessen sowie Waltershausen im westlichen Thüringen.

Die Continental-Aktie gewinnt via XETAR zeitweise 0,03 Prozent auf 66,78 Euro.

/xma/DP/ngu

HANNOVER (dpa-AFX)