Continental-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Start ins zweite Quartal sei für die globale Reifenbranche weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb David Lesne am Freitag nach den April-Daten von Michelin. Gekennzeichnet sei der Markt aktuell von Stärke im Ersatzreifengeschäft für Pkw in Europa und einer Schwäche im Lkw-Bereich in Nordamerika.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:21 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 67,12 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 34,09 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 24 095 Continental-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 3,1 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT



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