Continental: Reifenexperte Kötz übernimmt Chefposten von Setzer

Dow Jones--Nach der Fokussierung auf das Reifengeschäft übernimmt bei Continental kommendes Jahr Christian Kötz den Chefposten. Nikolai Setzer scheidet zum 31. Dezember 2025 nach über 16 Jahren als Vorstandsmitglied und fünf Jahren als Vorstandsvorsitzender aus dem Vorstand aus, wie das Unternehmen mitteilte.

Mit dem Spin-off von Aumovio sowie dem Verkauf des Geschäftsfelds Original Equipment Solutions (OESL) sei die Transformation des Konzern "entscheidend vorangekommen". Die internen Vorbereitungen für die in 2026 geplante Veräußerung von Contitech seien ebenfalls weitgehend abgeschlossen.

"Mit der Staffelübergabe bündeln wir nun die Verantwortung für das Reifengeschäft, die Neuaufstellung und die verbleibenden Aufgaben der Konzernfunktionen in einer Hand", wird Wolfgang Reitzle , Aufsichtsratsvorsitzender von Continental, in der Mitteilung zitiert. "Christian Kötz ist einer der profiliertesten Manager in der Reifenbranche weltweit. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner Leidenschaft für Continental das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen wird."

Kötz ist seit 1996 in verschiedenen Funktionen des Reifenbereiches für Conti tätig. Seit 2019 ist er Mitglied des Vorstands und hat zuvor zentrale Bereiche wie das Ersatzgeschäft Pkw-Reifen (Emea), die Geschäftseinheiten für Erstausrüstungs- und Nutzfahrzeugreifen sowie die weltweite Forschung und Entwicklung im Bereich Pkw-Reifen geleitet.

