DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Beiersdorf-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 91,36 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 109,457 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2023 auf 132,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 503,06 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 45,03 Prozent.

Der Marktwert von Beiersdorf betrug jüngst 30,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at