Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Hochrechnung
|
01.10.2025 10:05:26
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Siemens-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 101,20 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Siemens-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 98,814 Siemens-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 229,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 648,22 EUR wert. Damit wäre die Investition um 126,48 Prozent gestiegen.
Siemens wurde jüngst mit einem Börsenwert von 177,54 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
