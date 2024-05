DAX aktuell: DAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Der DAX zeigte sich am Mittwoch mit negativem Vorzeichen.

Der DAX sank im XETRA-Handel letztendlich um 0,24 Prozent auf 18 682,11 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,827 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,026 Prozent auf 18 731,65 Punkte an der Kurstafel, nach 18 726,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 18 642,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 731,65 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,150 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.04.2024, bei 17 860,80 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 22.02.2024, einen Stand von 17 370,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.05.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 223,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,41 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 3,74 Prozent auf 37,71 EUR), Symrise (+ 1,73 Prozent auf 105,60 EUR), Merck (+ 1,69 Prozent auf 168,50 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,05 Prozent auf 53,98 EUR) und RWE (+ 0,84 Prozent auf 34,71 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Covestro (-4,07 Prozent auf 47,90 EUR), Porsche (-3,59 Prozent auf 76,72 EUR), Sartorius vz (-2,33 Prozent auf 264,20 EUR), QIAGEN (-2,24 Prozent auf 40,53 EUR) und Brenntag SE (-1,74 Prozent auf 67,80 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 5 833 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 209,377 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at