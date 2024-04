DAX aktuell: DAX zum Start stärker

Am Freitag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,62 Prozent stärker bei 18 027,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,808 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 17 920,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17 917,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 038,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 920,73 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,63 Prozent nach oben. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 26.03.2024, den Stand von 18 384,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, wies der DAX einen Stand von 16 961,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, wies der DAX einen Stand von 15 795,73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 567,16 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 1,92 Prozent auf 16,98 EUR), SAP SE (+ 1,77 Prozent auf 173,22 EUR), Sartorius vz (+ 1,74 Prozent auf 287,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,27 Prozent auf 25,56 EUR) und Siemens Energy (+ 1,12 Prozent auf 18,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen BASF (-4,40 Prozent auf 48,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,82 Prozent auf 415,50 EUR), Fresenius SE (-0,55 Prozent auf 27,03 EUR), Brenntag SE (-0,53 Prozent auf 75,26 EUR) und MTU Aero Engines (-0,36 Prozent auf 219,30 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 448 746 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 204,918 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at