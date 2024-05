Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Siemens-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Die Resultate seien eine "gemischte Tüte", schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei vor allem auf die Ziele in den Bereichen Digital Industries (DI) und Smart Infrastructure (SI), die in unterschiedliche Richtungen angepasst worden seien. Trotz schon niedrigerer Erwartungen an das Automationsgeschäft sei es ein gedämpftes Quartal gewesen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Siemens befand sich um 12:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,3 Prozent auf 177,66 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 9,76 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 296 260 Siemens-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2024 um 7,5 Prozent zu. Die Siemens-Bilanz für Q2 2024 wird am 16.05.2024 erwartet.

