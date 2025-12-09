Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

09.12.2025

Deutsche Börse-Aktie bleibt laut JPMorgan attraktiv bewertet

Deutsche Börse-Aktie bleibt laut JPMorgan attraktiv bewertet

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 292 auf 298 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Bei den Börsenbetreibern stünden die Themen Künstliche Intelligenz, Unternehmenstransaktionen und Regulierung im Fokus. Als KI-Gewinner sieht sie vor allem die Londoner LSE. Aktien der Deutschen Börse hält sie für attraktiv bewertet. Damit werde der Markt der hohen Qualität, der Diversifizierung und den Chancen durch anziehende Volatilität nicht gerecht.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Deutsche Börse AG 224,70 0,40% Deutsche Börse AG

