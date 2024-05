Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Zuschlägen

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,39 Prozent aufwärts auf 18 508,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 528,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 341,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 17 899,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 17 734,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 922,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,54 Prozent zu. Bei 18 888,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 4,57 Prozent auf 28,16 EUR), Porsche (+ 2,62 Prozent auf 75,34 EUR), Continental (+ 1,91 Prozent auf 61,76 EUR), RWE (+ 1,90 Prozent auf 34,88 EUR) und Commerzbank (+ 1,85 Prozent auf 15,68 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,97 Prozent auf 114,80 EUR), SAP SE (-3,08 Prozent auf 170,40 EUR), Merck (-1,51 Prozent auf 165,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,63 Prozent auf 454,30 EUR) und Heidelberg Materials (-0,52 Prozent auf 96,52 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 2 714 096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 206,856 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at