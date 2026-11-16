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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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16.11.2026 16:16:01

EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 11. November 2026 bis 13. November 2026
Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.11.2026 / 16:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2026 – Wöchentliche Zwischenmeldung 1

 

Neubiberg, 16. November 2026

 

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 1 vom 11. November bis 13. November 2026 / 1. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

 

 

Im Zeitraum vom 11. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 2.397.524 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 11. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

 

 

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026

Date Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz
11. November 2026 750.000 52,1970 Xetra
12. November 2026 750.000 51,4126 Xetra
13. November 2026 897.524 50,8585 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
 

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 11. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 2.397.524 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

 

Der Vorstand


16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet: www.infineon.com
LEI Code: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2436044  16.11.2026 CET/CEST

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