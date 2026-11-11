NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 96 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Halbleiterkonzern habe solide Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt und einen Ausblick gegeben, der Raum für Steigerungen lasse, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag. Das niedrigere Kursziel spiegele reduzierte Bewertungsmultiplikatoren der Branche wider, aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Dauer und Nachhaltigkeit des KI-getriebenen Zyklus./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMT



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