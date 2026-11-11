Infineon Aktie
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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 102 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe starke Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 formuliert, schrieb David Dai am Dienstag. Das Kursziel reduzierte er wegen der Unsicherheit hinsichtlich des Ausbautempos von KI-Rechenzentren in den USA./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
49,63 €
|
Abst. Kursziel*:
65,21%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
50,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,10%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
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