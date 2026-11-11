Infineon Aktie
|50,90EUR
|1,17EUR
|2,34%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielsetzungen des Chipkonzerns für das kommende Jahr seien konservativ, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Sie bestätigten den positiven Umsatz- und Margentrend des alten Geschäftsjahres ? ungeachtet der negativen Diskussionen am Markt hinsichtlich der Nachhaltigkeit von KI-Investitionen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,63 €
|
Abst. Kursziel*:
101,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
96,46%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
07:38
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07:38
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.11.26
|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
10.11.26
|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
10.11.26
|ROUNDUP 2: Infineon verdient dank KI-Boom deutlich mehr - Wachstum soll anziehen (dpa-AFX)
|
10.11.26
|Gewinne in Frankfurt: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|50,89
|2,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.11.26
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.