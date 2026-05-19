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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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19.05.2026 20:01:40

EQS-DD: Scout24 SE: Martin Mildner, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

19.05.2026 / 20:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Martin
Last name(s): Mildner

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Scout24 SE

b) LEI
5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A12DM80

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
74.40 EUR 104,160.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
74.40 EUR 104,160.00 EUR

e) Date of the transaction
19/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


19.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Germany
Internet: www.scout24.com



 
End of News EQS News Service




105002  19.05.2026 CET/CEST





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