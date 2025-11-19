Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

19.11.2025 16:02:39

EQS-DD: Siemens AG: Cedrik Neike, Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast dienenden Anteils der im Zusammenhang mit einem Siemens-Aktienprogramm ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.11.2025 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Cedrik
Nachname(n): Neike

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI
W38RGI023J3WT1HWRP32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007236101

b) Art des Geschäfts
Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast dienenden Anteils der im Zusammenhang mit einem Siemens-Aktienprogramm übertragenen 16.397 Siemens Aktien zum Durchschnittskurs der für die Berechtigten unter diesem Siemens Aktienprogramm in der Zeit ab dem 2025-11-17 programmbasiert verkauften Aktien.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
14.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet: www.siemens.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101884  19.11.2025 CET/CEST





