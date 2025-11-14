Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
19.11.2025 16:01:30
EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Entitlement to transfer 414 Siemens shares in connection with a Siemens Stock Program (transfer with value date 2025-11-14, +1:00).
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
19.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|End of News
|EQS News Service
|
101900 19.11.2025 CET/CEST
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
