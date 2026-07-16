Ergebnis des 2. Quartals 2026

Rekordaufträge, starke operative Umsetzung und Mehrwert durch M&A

Auftragseingang +30% auf 12 042 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +28%

Umsatz +14% auf 9 475 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +12%

Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 585 Millionen US-Dollar, Marge bei 16,7%

Operatives EBITA 1 von 1 925 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 20,2%

2 Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,68 US-Dollar, +8%

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 150 Millionen US-Dollar, +9% 1

Rendite auf das eingesetzte Kapital 28,4%

DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q2 2026 Q2 2025 USD Vergleichbare Basis1 H1 2026 H1 2025 USD Vergleichbare Basis1 Auftragseingang 12 042 9 254 30% 28% 23 340 17 843 31% 26% Umsatz 9 475 8 295 14% 12% 18 209 15 677 16% 12% Bruttogewinn 3 793 3 362 13% 7 233 6 484 12% in % des Umsatzes 40,0% 40,5% -0,5 pkt 39,7% 41,4% -1,7 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 585 1 466 8% 3 365 2 940 14% Operatives EBITA1 1 925 1 598 20% 18% 3 3 974 3 093 28% 23% 3 In % des operativen Umsatzes1 20,2% 19,3% +0,9 pkt 21,8% 19,8% +2 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, vor Steuern 1 218 1 113 9% 2 569 2 168 18% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 1 231 1 151 7% 2 555 2 253 13% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,68 0,63 8%2 1,41 1,23 14%2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 150 1 059 9% 2 179 1 743 25% Cashflow aus Geschäftstätigkeit in fortgeführten Aktivitäten 1 303 971 34% 2 315 1 579 47% Free Cashflow1 881 845 4% 2 131 1 497 42%

1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q2 2026 Financial Information“. 2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 3 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt).





«Das zweite Quartal zeigt die Leistungsstärke von ABB und unterstreicht unsere gute Positionierung in den Megatrends Elektrifizierung und Automatisierung. Durch die Akquisition von Rotork und unser damit erweitertes Automatisierungsportfolio erwarten wir, weiteren Mehrwert zu schaffen.»

Morten Wierod, CEO





Zusammenfassung des CEO

Unser Ergebnis im zweiten Quartal spiegelt die hohe Nachfrage in den meisten Kundensegmenten, eine starke operative Umsetzung und den soliden Cashflow wider. Ich sehe im gesamten Unternehmen deutliche Fortschritte und danke dem ABB-Team für seinen engagierten Einsatz.

Mit einem Auftragseingang von 12 Milliarden US-Dollar haben wir im Berichtsquartal eine neue Rekordmarke erreicht. Auch der vergleichbare Umsatz legte um starke 12 Prozent zu, während sich die operative EBITA-Marge um 90 Basispunkte auf 20,2 Prozent verbesserte – eine Entwicklung ganz nach Plan. Das operative EBITA stieg insgesamt um 20 Prozent, der Gewinn je Aktie um 8 Prozent.

Das kräftige Ertragswachstum trug zusammen mit einem disziplinierten Management des handelsbezogenen Nettoumlaufvermögens zum Free Cashflow von 881 Millionen US-Dollar bei. Damit sind wir auf gutem Weg, den Free Cashflow im Gesamtjahr 2026 zu verbessern.

Ein anschauliches Beispiel für die geballte technologische Stärke unserer Geschäftsbereiche – die «Power von ABB» – lieferten die Geschäftsbereiche Antriebstechnik und Automation, die ihre Partnerschaft mit dem US-Mikronetzanbieter VoltaGrid erweitert haben. Im Rahmen dieser Vereinbarung stellt der Geschäftsbereich Antriebstechnik seine branchenführenden rotierenden Phasenschieber mit Schwungradtechnologie bereit, die wie Stossdämpfer für das Stromnetz wirken und das Netz stabil halten. Der Geschäftsbereich Automation liefert zugehörige vorgefertigte E-House-Einheiten sowie führende Schaltanlagen für die Nieder- und Mittelspannungsverteilung, variable Frequenzumrichter und speicherprogrammierbare Steuerungen. Diese Systeme dienen innerhalb der Behind-the-Meter-Lösungen von VoltaGrid als wichtige Stabilisatoren, da sie die für KI-Chips der nächsten Generation nötige Spannungsstabilität gewährleisten.

ABB ist Vorreiterin für Mittelspannungstechnologie. Diese Führungsstellung hat der Geschäftsbereich Elektrifizierung mit der Einführung von HiPerGuard 34,5 kV untermauert, einer neuen Version seiner führenden Mittelspannungs-USV-Lösungen (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Damit können Rechenzentren ohne Spannungswandlung direkt ans Netz angebunden werden, was Umwandlungsverluste verringert und die Komplexität der Infrastruktur reduziert. Die mikronetzfähige Architektur von HiPerGuard 34,5 kV ermöglicht die flexible Integration von Batteriespeichern, Gasturbinen und erneuerbaren Energien mit Netzstützung und Peak Shaving.

ABB steht im Zentrum langfristiger Elektrifizierungs- und Automatisierungstrends. Um eine zuverlässige Lieferantin zu bleiben und das langfristige organische Wachstum zu unterstützen, investieren wir in den nächsten drei Jahren europaweit rund 200 Millionen US-Dollar in unsere Fertigung von Mittelspannungstechnologien. Auf diese Weise bauen wir unsere Produktionskapazitäten aus, beschleunigen den Übergang zu Stromverteilungstechnologien der nächsten Generation und stärken die Versorgung für Kunden, die ihre Energieinfrastruktur modernisieren.

Weitere Entscheidungen zur Kapitalallokation beinhalten drei kürzlich angekündigte Akquisitionen, die zusammen rund 3,5 Prozent zum Umsatz von 2025 beitragen würden. Die grösste davon ist das Angebot, Rotork plc (“Rotork”) zu übernehmen – ein wichtiger Schritt bei der Erweiterung des ABB-Portfolios im Geschäftsbereich Automation. Die Ergänzung von Stellantrieben und unser breiter Marktzugang werden unsere Wettbewerbsposition weiter stärken und unsere Fähigkeit, unsere Kunden durch vermehrt digitale, verbundene und autonome Lösungen im Bereich der Energie- und Prozessindustrie verbessern. Zum Kundennutzen von elektrischen Stellantrieben gehören die höhere Präzision und Genauigkeit in der Kontrolle der Position, der Geschwindigkeit und der Kraft. Zudem sind sie energieeffizient, da sie nur Elektrizität verbrauchen, wenn sie sich bewegen, und sie ein höheres Niveau an digitaler Diagnostik ermöglichen. Aus unserer Sicht passen Rotork und der Unternehmenszweck von ABB und unsere führende Position in der Elektrifizierung und Automatisierung strategisch hervorragend zusammen. Diese Vereinbarung wird zwei Geschäfte zusammenbringen, mit sich bestens ergänzenden Technologieportfolios und ähnlichen Kundenbeziehungen, geografischem Footprint und einer starken installierten Basis.

Das Angebot von 503 Pence pro Aktie – was ~5,5 Milliarden US-Dollar Barmittel entspricht – wird vom Verwaltungsrat von Rotork empfohlen. Es würde ein unmittelbarer positiver Effekt auf das operative EBITA von ABB erfolgen und das Geschäft sollte im zweiten Jahr nach der Integration zum unverwässerten Gewinn je Aktie beitragen. Finanziert wird die Übernahme durch Nettobarerlöse von ~4,8 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf des Roboticsgeschäfts, der voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen wird. Unsere Bilanz bleibt weiterhin stark – bei einem Verhältnis von Nettoverschuldung/EBITDA von 0,3 zum Ende des zweiten Quartals – was uns Spielraum für weitere M&A-Transaktionen und die Verwendung für das Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden US-Dollar gibt.

Morten Wierod

CEO

Ausblick

Für das dritte Quartal 2026 erwarten wir ein vergleichbares Umsatzwachstum im unteren bis mittleren «Teens»-Bereich gegenüber dem Vorjahresquartal. Die operative EBITA-Marge sollte sich im Vergleich zum zweiten Quartal erhöhen.

Im Gesamtjahr 2026 erwarten wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis und ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen bis unteren «Teens»-Bereich gegenüber dem Vorjahr. Die operative EBITA-Marge sollte sich im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, selbst ohne die im ersten Quartal 2026 erzielten Immobilienerlöse.

Die vollständige Version der Medienmitteilung inkl. aller Appendixe in englischer Sprache finden Sie auf www.abb.com/news

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 16. Juli 2026, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.

ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert.