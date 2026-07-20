ABB Aktie
|86,66EUR
|0,52EUR
|0,60%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Zahlen des Technologiekonzerns für das zweite Quartal hätten die anhaltende Stärke der Elektrifizierungsmärkte unterstrichen, schrieb Richard Dawson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies reiche jedoch nicht aus, um die Bedenken der Investoren hinsichtlich der teuren,, geplanten Übernahme von Rotork zu zerstreuen, auch wenn der Deal strategisch sinnvoll sei./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79,78 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
80,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,12%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Handel in Zürich: SMI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.07.26
|SIX-Handel: SMI am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Zürich in Grün: SMI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
17.07.26
|SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Zürich: SMI beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)