ABB Aktie
|84,66EUR
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|-5,85%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Schweizer Technologiekonzern habe die Erwartungen beim Auftragseingang übertroffen und die Prognose aktualisiert, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft rund um die Elektrifizierung von Rechenzentren bleibe stark. Die übrigen Zahlen seien größtenteils wie erwartet ausgefallen./niw/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79,10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1,14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
78,26 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,22%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
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