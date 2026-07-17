ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe starke Zahlen zum zweiten Quartal abgeliefert und wie erwartet den Wachstumsausblick aus eigener Kraft für 2026 angehoben, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die angekündigte Übernahme von Rotork dürfte den Umsatz von ABB um 3 Prozent steigern und sich leicht positiv auf die Margen auswirken. Aufgrund des hohen Kaufpreises sollte der Deal jedoch erst im zweiten Jahr nach der Integration geringfügig zum Gewinn je Aktie beitragen./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
77,72 CHF
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Abst. Kursziel*:
-9,93%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
78,78 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,14%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
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KGV*:
-
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