Ergebnis des 4. Quartals 2025

Starker Auftragseingang, verbesserte operative Performance und guter Cashflow im vierten Quartal komplettieren weiteres Rekordjahr

Q4 2025

Auftragseingang +36% auf 10,3 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +32%

Umsatz +13% auf 9,1 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis +9%

Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 505 Millionen US-Dollar, Marge bei 16,6%

Operatives EBITA 1 von 1 588 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 17,6%

2 Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,70 US-Dollar, +30%

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 949 Millionen US-Dollar, +27%

GJ 2025

Auftragseingang +17% auf 36,8 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +15%

Umsatz +9% auf 33,2 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis +7%

Ergebnis der Geschäftstätigkeit 6 047 Millionen US-Dollar, Marge bei 18,2%

Operatives EBITA 1 von 6 314 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 19,0%

Unverwässerter Gewinn je Aktie 2,59 US-Dollar, +21% 2

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 5 469 Millionen US-Dollar, +17%

Rendite auf das eingesetzte Kapital 25,3%

Dividende von CHF 0,94 je Aktie vorgeschlagen



DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q4 2025 Q4 2024 USD Vergleichbare Basis1 GJ 2025 GJ 2024 USD Vergleichbare Basis1 Auftragseingang 10 316 7 593 36% 32% 36 765 31 482 17% 15% Umsatz 9 052 7 996 13% 9% 33 220 30 583 9% 7% Bruttogewinn 3 658 2 982 23% 13 640 12 001 14% in % des Umsatzes 40,4% 37,3% +3,1 pkt 41,1% 39,2% +1,9 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 505 1 094 38% 6 047 4 735 28% Operatives EBITA1 1 588 1 330 19% 14% 3 6 314 5 572 13% 11% 3 In % des operativen Umsatzes1 17,6% 16,6% +1 pkt 19,0% 18,2% +0,8 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, vor Steuern 1 274 948 34% 4 649 3 726 25% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 1 273 987 29% 4 734 3 935 20% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,70 0,54 30%2 2,59 2,13 21%2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 949 1 537 27% 5 469 4 675 17% Cashflow aus Geschäftstätigkeit in fortgeführten Aktivitäten 1 988 1 505 32% 5 250 4 442 18% Free Cashflow1 1 517 1 295 17% 4 566 3 937 16%

1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q4 2025 Financial Information“. 2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 3 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt).

«Ein starker Endspurt im vierten Quartal bestätigt ein Rekordjahr für ABB. Wir sind führend in Märkten mit starken langfristigen Trends und werden weiter auf unserem Betriebsmodell ABB Way aufbauen. Ich bin daher zuversichtlich für unsere aktualisierten Finanzziele und dass wir 2026 wieder Rekordergebnisse erzielen werden.»

Morten Wierod, CEO

Zusammenfassung des CEO

Wir haben das Jahr erfolgreich abgeschlossen und das bisher beste Jahresergebnis für ABB erzielt. Das vierte Quartal war ein Meilenstein: Mit einem Auftragseingang von 10,3 Milliarden US-Dollar haben wir erstmals die 10-Milliarden-Dollar-Marke überschritten. Zusätzlich zur guten Entwicklung der Basisaufträge wirkten sich auch zeitliche Effekte bei der Buchung von Grossprojekten positiv aus. Als gutes Zeichen ist zu werten, dass die starke Auftragsentwicklung breit abgestützt war – mit zweistelligen Zuwächsen in allen drei Geschäftsbereichen. Unser bislang höchster Quartalsumsatz wurde vom Auftragseingang noch übertroffen, was zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,14 geführt hat.

Meiner Ansicht nach liefern wir unter insgesamt günstigen Marktbedingungen eine gute Performance. Wir nutzen das starke vergleichbare Wachstum und schaffen zudem interne Effizienzvorteile, mit denen wir beispielsweise steigende Zölle und Materialkosten erfolgreich abfedern können. Wir haben das operative EBITA um 19 Prozent gesteigert und die Margen um 100 Basispunkte verbessert.

Sehr zufrieden bin ich auch mit dem starken Free Cashflow von 1,5 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal. Damit haben wir unser Ziel einer Verbesserung des jährlichen Free Cashflows erreicht, der auf das Rekordniveau von 4,6 Milliarden US-Dollar stieg. Ebenfalls erfreulich war unsere starke Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von 25,3 Prozent.

Im Geschäftsbereich Elektrifizierung stieg die Nachfrage in allen Kundensegmenten, angeführt von Rechenzentren mit einem kräftigen zweistelligen Auftragsplus. Mit unserer Mittelspannungstechnologie stehen wir an der Spitze der Industrie. Auch bei künftigen Versorgungsarchitekturen für Rechenzentren sind wir mit dieser Technologie Vorreiter. Ein Beispiel hierfür ist unsere erweiterte Partnerschaft mit Applied Digital, in deren Rahmen wir innovative Energieinfrastrukturen für KI-fähige Grossrechenzentren einführen. Ein weiterer potenzieller Nachfragetreiber ist unsere wegweisende Gleichstrom- und Halbleiterelektronik, die im Zentrum unserer Zusammenarbeit mit NVIDIA steht. Dabei unterstützt ABB die 800-VDC-Architektur des Unternehmens, um die Entwicklung von Rechenzentren im Gigawatt-Massstab zu beschleunigen.

Im Geschäftsbereich Antriebstechnik wurde das kräftige Auftragswachstum durch die anhaltend hohe Nachfrage im Bahnsegment und in der neu gebildeten Division High Power unterstützt. Im kurzzyklischen Geschäft belebte sich die Nachfrage nach Niederspannungsmotoren und Frequenzumrichtern. Im Geschäftsbereich Automation herrschten weiter rege Aktivitäten in den Bereichen Schifffahrt und Häfen. Der Grossauftrag für den Hafen Rotterdam ist ein weiterer Beleg für den einzigartigen Kundennutzen, den wir mit dem gebündelten Know-how unserer drei Geschäftsbereiche bieten können. Unsere Lösung umfasst kombinierte Landstromsysteme, die bis zu 32 Containerschiffe gleichzeitig während des Be- und Entladens mit Strom versorgen können und damit voraussichtlich die grössten der Welt sein werden. Zusätzlich stellen wir ein SCADA-System zur Überwachung und Steuerung des Landstromsystems und zur Erfassung des Energieverbrauchs für korrekte Kundenabrechnungen bereit.

Wir haben ausserdem unsere Finanzziele aktualisiert und streben ein starkes Wachstum, einen höheren Zielkorridor für die Profitabilität und ein starkes Wachstum des Gewinns je Aktie mit guter Cash-Conversion an. Auch unser ROCE-Ziel haben wir angehoben, obwohl wir das akquisitionsbedingte Wachstum forcieren wollen. Meines Erachtens sind diese neuen Zielvorgaben sowohl ehrgeizig als auch realistisch.

Um diese aktualisierten langfristigen Ziele zu erreichen, werden wir weiter auf unserem Betriebsmodell ABB Way aufbauen, die operative Verantwortlichkeit im Unternehmen stärken und das Tempo erhöhen. Dies geschieht vor dem Hintergrund starker externer Märkte, auf denen wir von unserer Positionierung inmitten globaler Trends wie dem Ausbau der Energieversorgung, der Notwendigkeit der Energieeffizienz und dem Übergang zu saubereren Energiequellen profitieren werden. Ich vertraue auf unsere Marktstellung, unsere führenden Technologien und unsere Fähigkeit, Kunden bei der Verbesserung der Produktivität und Energieeffizienz zu helfen. Diese Faktoren dürften unsere operative Performance im Jahr 2026 und weit darüber hinaus unterstützen.

Angesichts unserer starken Leistung hat der Verwaltungsrat beschlossen, eine ordentliche Dividende von 0,94 Schweizer Franken je Aktie vorzuschlagen, gegenüber 0,90 Schweizer Franken im Vorjahr. Ausserdem planen wir ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar, das bis zum 27. Januar 2027 laufen soll.

Morten Wierod

CEO

Ausblick

Für das erste Quartal 2026 erwarten wir ein vergleichbares Umsatzwachstum im Bereich von 7-10 Prozent. Die operative EBITA-Marge sollte sich im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, ohne die angekündigten Immobilienerlöse in den ersten Quartalen 2025 und 2026.

Im Gesamtjahr 2026 erwarten wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis und ein vergleichbares Umsatzwachstum im Bereich von 6-9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die operative EBITA-Marge sollte sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöhen, selbst ohne die angekündigten Immobilienerlöse in den ersten Quartalen 2025 und 2026.

