LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat ABB vor einem Treffen mit dem Vorstandschef des Elektrotechnikkonzerns im Rahmen einer Konferenz der britischen Bank auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Die Konferenz komme inmitten konjunktureller Unsicherheit und hoher Nachfrage nach Rechenzentren und Stromnetzen gerade zur richtigen Zeit, schrieb George Featherstone am Montag./rob/ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 13:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.