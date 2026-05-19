ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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19.05.2026 12:18:10

ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat ABB vor einem Treffen mit dem Vorstandschef des Elektrotechnikkonzerns im Rahmen einer Konferenz der britischen Bank auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Die Konferenz komme inmitten konjunktureller Unsicherheit und hoher Nachfrage nach Rechenzentren und Stromnetzen gerade zur richtigen Zeit, schrieb George Featherstone am Montag./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 13:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
71,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
81,04 CHF 		Abst. Kursziel*:
-12,39%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
80,68 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,00%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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