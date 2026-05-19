ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat ABB vor einem Treffen mit dem Vorstandschef des Elektrotechnikkonzerns im Rahmen einer Konferenz der britischen Bank auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Die Konferenz komme inmitten konjunktureller Unsicherheit und hoher Nachfrage nach Rechenzentren und Stromnetzen gerade zur richtigen Zeit, schrieb George Featherstone am Montag./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 13:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
71,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
81,04 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-12,39%
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
80,68 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,00%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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