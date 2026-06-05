ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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05.06.2026 09:41:27

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 72 Franken belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
72,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
82,84 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13,09%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
83,04 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,29%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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