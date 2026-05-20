ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Vor dem Hintergrund der angezogenen Kurse im ersten Quartal betonte Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, es gebe nur begrenzte Hinweise darauf, dass westliche Unternehmen im ersten Quartal Marktanteile im chinesischen Automatisierungsmarkt hinzugewonnen hätten. Inländische Anbieter jedoch machten weiter Boden gut./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 11:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
71,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
80,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-12,24%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
80,70 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,02%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
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