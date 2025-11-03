Siemens Energy Aktie

Siemens Energy

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

03.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Siemens Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siemens Energy wird voraussichtlich am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,408 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,340 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,28 Milliarden EUR – ein Plus von 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 9,74 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,63 EUR im Vergleich zu 1,37 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 38,99 Milliarden EUR, gegenüber 34,47 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

22.10.25 Siemens Energy Verkaufen DZ BANK
21.10.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
15.10.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
Siemens Energy AG 112,05 4,57% Siemens Energy AG

ATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
