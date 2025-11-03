Erste Schätzungen: Siemens Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siemens Energy wird voraussichtlich am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,408 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,340 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,28 Milliarden EUR – ein Plus von 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 9,74 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,63 EUR im Vergleich zu 1,37 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 38,99 Milliarden EUR, gegenüber 34,47 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at