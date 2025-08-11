Fluence Energy Aktie
WKN DE: A3C6A3 / ISIN: US34379V1035
|Batterieproduzent mit Bilanz
|
11.08.2025 22:34:00
Fluence Energy-Aktie fällt zweistellig: Siemens-Tochter Fluence Energy verfehlt Umsatzerwartungen
Im dritten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2025 hat Fluence Energy Gewinne gemacht. Das EPS lag bei 0,01 US-Dollar nach einem Wert von 0 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Analystenerwartungen hat die Siemens-Tochter damit geschlagen: Experten hatten dem Unternehmen zuvor ein EPS von -0,010 US-Dollar zugetraut.
Die Aktie von Fluence Energy notiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 13,57 Prozent tiefer bei 7,90 US-Dollar.
Die Erlöse stiegen von 483,317 Millionen US-Dollar auf 602,5 Millionen US-Dollar. Damit setzte das Unternehmen weniger um als erwartet: Analysten hatten zuvor einen Umsatz von 742 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
The Aktie von Fluence Energy notiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 13,57 Prozent tiefer bei 7,90 US-Dollar.
