Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Lukrativer Aroundtown SA-Einstieg?
|
11.12.2025 10:03:31
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Aroundtown SA-Anteile an diesem Tag 3,92 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,488 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aroundtown SA-Anteile wären am 10.12.2025 66,01 EUR wert, da der Schlussstand 2,59 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,99 Prozent verringert.
Der Marktwert von Aroundtown SA betrug jüngst 2,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Aroundtown SA
Nachrichten zu Aroundtown SAmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SAmehr Analysen
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|04.12.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|04.12.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.11.25
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,58
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.