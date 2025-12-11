MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Aroundtown SA-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Aroundtown SA-Anteile an diesem Tag 3,92 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,488 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aroundtown SA-Anteile wären am 10.12.2025 66,01 EUR wert, da der Schlussstand 2,59 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,99 Prozent verringert.

Der Marktwert von Aroundtown SA betrug jüngst 2,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at