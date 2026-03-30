Freundlicher Handel: CAC 40 fester

Am Montag notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,43 Prozent höher bei 7 734,71 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,264 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,167 Prozent auf 7 689,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 701,95 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 680,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 754,65 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 580,75 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 30.12.2025, einen Stand von 8 168,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 7 916,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 5,62 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 148 909 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 226,230 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Worldline SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at